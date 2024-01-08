روبرت داوني جونيور يحصل على غولدن غلوب جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Oppenheimer"

ميرنا وليد - بيروت - حصد النجم العالمي روبرت داوني جونيور على جائزة الغولدن غلوب وهي جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Oppenheimer" الذي أبدع فيه ونال العديد من الإشادات، وحصلت الممثلة العالمية إليزابيث ديبيكي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جولدن جلوب لعام 2024 عن دورها في مسلسل "The Crown" الذي قدمت فيه شخصية الأميرة ديانا قبل رحيلها وتألقت في تقديمه.
الحفل يتنافس فيه صناع السينما والدراما في 27 فئة، ومن المقرر أن يذاع على شبكة CBS وParamount+، وأن يتم توزيع الجوائز خلال حفل ممتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.
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