خيري حسن ضيف "كاتب وكتاب - سيروشهادات" فى بيت الشعر السبت القادم

ياسر رشاد - القاهرة - يقام السبت المقبل لقاء مع مجموعة الكتاب والكاتبات تحت عنوان "كاتب وكتاب" للحديث عن (تجاربهم الجديدة.. سير وشهادات).



يتحدث في اللقاء الكتاب: مى مختار - تيسير النجار - منى خليل - هاني منسي - انجى مطاوع - يوسف الشريف - أمل زيادة - هانية خانكان - هبة البدهلى - نورهان الزناتى.



يشرف على اللقاء الكاتبة والأديبة منى ماهر، وضيف اللقاء الكاتب الصحفي خيري حسن، مدير تحرير جريدة الخليج 365.

الكاتب الصحفي خيري حسن

تقام الندوة بالتعاون بين “بيت الشعر” التابع لصندوق التنمية الثقافية، ونادي القصة.

ويبدأ اللقاء فى الساعة السادسة مساءَ يوم السبت القادم الموافق 13 يناير -2024، في بيت الست وسيلة (بيت الشعر) خلف الجامع الأزهر.



