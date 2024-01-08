شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى: الكل كان متحمسًا لمسلسل "حالة خاصة".. وغادة عادل ممثلة محترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المنتج طارق الجناينى، في لقاء خاص على تليفزيون ”الخليج 365”، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقال طارق الجناينى: "مسلسل حالة خاصة الناس كلها كانت ظريفة مع بعض، الناس كلها كانت متحمسة من الأول والكل كان عاوز يبقى جزء منه، والمسلسل أثر فيا جدًا وأتمنى أنه يسبب رد فعل إيجابى مع الناس، وغادة عادل ممثلة محترفة أوى، وأول ما كلمتها على الدور اتحمست جدًا وقدمت دور مختلف عن اللى قدمته في مسلسل الميزان من 8 سنين ويارب المسلسل يعجب الناس".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.