بالصورة - سيلينا غوميز تعيد إحياء مارلين مونرو عبر فستانانها الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - اليوم هو يوم توزيع جوائز غولدن غلوب المرتقب، وقد أطلت النجمة العالمية سيلينا غوميز، على معجبيها بفستان رائع على السجادة الحمراء حيث قامت بتكريم الأسطورة مارلين مونرو بأسلوبها الفريد، مما ترك انطباعًا فريداً على السجادة الحمراء.



فأعادت سيلينا غوميز إنشاء وضعية "التنورة المتحركة من الريح" الشهيرة لمونرو والتي بيعت ذات مرة فور ظهورها في المجلات، على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام.

وقفت سيلينا أمام المصورين على السجادة الحمراء بفستان أحمر مذهل من جورجيو أرماني يتميز بحزام من الدانتيل الأسود في المنتصف وأزهار سوداء جريئة لتعزيز التصميم الرائع بالفعل وكما اعترف الكثيرون على وسائل التواصل الإجتماعي، "اللون الأحمر هو لون سيلينا، هذا كل شيء".