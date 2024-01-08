كريستوفر نولان يفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - تم الإعلان عن قائمة الفائزين بجوائز غولدن غلوب لعام 2024، ومن بينها، حصل فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان على جائزتي أفضل ممثل مساعد وأفضل مخرج.



وبحسب التقارير، فقد أقيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في فندق هيلتون بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس مساء الأحد.

جائزة أفضل ممثل مساعد، التي كان من المتوقع أن تذهب إلى كيليان مورفي، ممثل فيلم "أوبنهايمر"، سلمت إلى داني جونيور عن دوره في دور لويس شتراوس في فيلم "أوبنهايمر".

وفي كلمته، رحب داني جونيور بهذا النجاح غير المتوقع وقال: "اتصل بي عدد قليل من الأشخاص هذا الصيف وقالوا إنهم بالكاد عرفوني في دور لويس شتراوس. أود أن أذكر زملائي المرشحين بأن هذا لا يعتبر مجاملة كبيرة."

كما ذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل مخرج إلى كريستوفر نولان مخرج فيلم "أوبنهايمر".

"أوبنهايمر" دراما تاريخية مريرة مدتها ثلاث ساعات. ويعد هذا الفوز الأول لنولان في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب، إذ سبق أن ترشح لهذه الجائزة عن كتابة فيلم "Memento" عام 2000، وإخراج وكتابة "Inception" عام 2010، وإخراج "Dunkirk" عام 2017.

وسبق أن حصل كريستوفر نولان على جائزة ساتورن عن إخراجه فيلم "أوبنهايمر".