بعد غياب .. محمد الشرنوبي يطرح أحدث أغانيه " كان نفسي "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد الشرنوبي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كان نفسي" ،وهي من ألحان محمد الشرنوبي، وكلمات مصطفى ناصر، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ.

وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي اقول انه استحاله افضل كدة

كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده

كان نفسي اشوفني اكون عارفني والسنين طول السنين جايبة جديد

كان نفسي لما اعيش ماكنش عشت والسلام

كان نفسي افهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام

كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام .. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي اكابر

كان نفسي اعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشال لي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه .. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم .. ماسألش نفسي انت مين