شركة إسرائيلية تطرح "اسأل روحك" لكوكب الشرق ونجل الموجي يتخذ هذا الإجراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حجبت إدارة موقع يوتيوب، أغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم، من قناة إحدى الشركات الإسرئيلية، بناء على طلب أمين الموجي، الإبن الأكبر للملحن الراحل محمد الموجي.

موقع الفيديوهات الشهير، حجب الأغنية التي قدمتها أم كلثوم ،من كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد، وألحان محمد الموجي، وكتبت: "لم يعُد هذا الفيديو متوفّرًا بسبب مطالبة أمين محمد الموجي والذي يملك كافة حقوق ألحان الفنان الملحن محمد الموجي بحقوق الطبع والنشر".



المستشار ياسر قنطوش "محامي أمين الموجي"، من جهته، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، قال: "تم حجب الأغنية بعد اكتشافنا تعاقد الشركة الإسرائيلية على استغلال وطرح أغاني أم كلثوم مع شركة مصرية، ومنتج شهير، دون علم الورثة".

وتابع: "حفاظا على ميراث كوكب الشرق الفني، وحقوق ورثتها وموكلي أمين الموجي، نجل الملحن الراحل محمد الموجي طالبنا بالحجب، ويتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنتج محسن جابر ".

الموسيقار الراحل محمد الموجي، وضع ألحان مجموعة من أغاني أم كلثوم، وهي: اسأل روحك، للصبر حدود، الرضا والنور، محلاك يا مصري، حانة الأقدار، نشيد الجلاء، بالسلام احنا بدينا، يا سلام على الأمة، صوت بلدنا، سألت عن الحب.