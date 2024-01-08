فن ومشاهير

غدا.. محمد الخبيري يستأنف تصوير "ع الماشي" لعلي ربيع

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المخرج محمد الخبيري أنه انتهى من تصوير أكثر من ٥٠ % من مشاهد فيلمه الجديد "ع الماشي"، الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع

و من المقرر أن يتم استئناف التصوير يوم ٩ يناير الجاري في بعض الأماكن بمنطقة ٦ أكتوبر

فيلم "ع الماشي" بطولة: علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، و هو من تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج محمد الخبيري، و إنتاج فتحي إسماعيل و يوسف الطاهر

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد الخبيري مسلسل "ما تيجي نشوف" المكون من ١٠ حلقات ضمن مسلسل "٥٥ مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم للكاتب مصطفى محمود، وحقق العمل عند عرضه نسب مشاهدة مرتفعة .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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