مارك رافالو مع رامي يوسف في كواليس حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل الأمريكي مارك رافالو بفوز فيلمه "Poor Things" على جائزتين بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام وهما جائزة "أفضل ممثلة في دور كوميدي" للممثلة الأمريكية إيما ستون، وجائزة "أفضل فيلم كوميدي في العام".

ونشر "مارك" صورا من كواليس حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يحتفل مع فريق عمل الفيلم منهم الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، والممثلة إيما ستون، ومخرج الفيلم يورجوس لانثيموس وعلق قائلا: "فخور بفيلم بور ثينجز، بهذا الفريق، وكل من شارك في هذا الفيلم".

وشهد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب هذا العام العديد من المفاجآت منها فوز الممثلة الأمريكية والتي تنحدر أصولها من السكان الأصليين "الهنود الحمر" بجائزة "أفضل ممثلة في دور درامي" عن فيلم "قتلة زهرة القمر"، كما نجح فيلم السيرة الذاتية "Oppenheimer" في اقتناص أبرز جوائز الحفل وهي "أفضل مخرج، أفضل ممثل في دور دراما، أفضل ممثل في دور مساعد، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل فيلم دراما في العام.

تدور أحداث فيلم "Poor Things" في إطار من الكوميديا والدراما حول بيلا باكستر التي يقوم دكتور جودوين بإرجاعها للحياة مرة أخري وهو قصة مقتبسة من قصة "فرانكشتاين" الشهيرة، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود منهم ويليام ديفو، كاثرين هانتر، تأليف توني ماكنمارا، إخراج يورجوس لانثيموس.

عرض فيلم "Poor Things" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة وفاز بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم في الفعاليات والتي تعد الجائزة الاسمي بالمهرجان، ومن المتوقع أن يترشح الفيلم للعديد من جوائز الأوسكار والمقرر الإعلان عنها يوم 23 يناير الجاري، قبل حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم الاثنين 11 مارس المقبل.