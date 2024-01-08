شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد مصطفى عاطف يكشف أهم محطات حياته على تليفزيون ”الخليج 365” قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المنشد مصطفى عاطف، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 في حلقة خاصة بمناسبة حلول شهر رجب، تقديم الزميل عادل عبد الله وفى لقائه تحدث عاطف عن أهم المحطات التي مر بها في مشواره في عالم المديح والإنشاد الدينى وأهم مراحل نشأته الازهرية ولقائه بالمشايخ الكبار والأسس التي تربى عليها داخل منزله تجاه مشايخه الأجلاء.

كما تحدث المنشد مصطفي عاطف لأول مرة عن ابنته "ليلى" وأمنيته لها، وتحدث أيضًا عن أولياء الله الصالحين وعلاقته بكل منهما ومتى يقوم بزيارة كل منهما.



مصطفى عاطف



الزميل عادل عبد الله



مصطفى عاطف والزميل عادل عبد الله مصطفى عاطف والزميل عادل عبد الله

يذكر أن المنشد مصطفى عاطف قدم عددًا من الابتهالات الدينية خلال افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية المهمة فى مصر وأفريقيا أيضًا.

مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي يقع فى قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.