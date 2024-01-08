شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لقطات من رقصة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى الأخيرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو طريفًا يجمعها بزوجها النجم أحمد العوضى، وهما يرقصان سويًا خلال فيديو وضح عليه أن تم تركيبه عبر تقنية الفوتوشوب إلا أن ياسمين عبد العزيز قررت التفاعل به مع متابعيهما.



العوضى وياسمين

ياسمين عبد العزيز لم تتوقف عند ذلك وإنما تفاعلت مع متابعيها بكتابة: "الخديوي مايعملش الحركات دي أنا الدادة دودي أعملها عادي".

من جهة أخرى علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز فى وقت سابق على توقعات خبيرة أبراج مؤخرًا قالت فيه بمناسبة السنة الجديدة 2024، ستشهد انفصال الثنائى ياسمين وأحمد العوضى، وقالت ياسمين عبر حسابها على انستجرام: بلاش إنتي يا ليلى، يا ساتر يا رب".



عوضى وياسمين

وما أن نشرت ياسمين الفيديو من كلام خبيرة الأبراج وعلقت عليه حتى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيها ممن تفاعلوا معها بالدعاء لها هي وعوضى باستمرار حياتهما مستقرة بعيدًا عن أي أزمات.



احمد العوضى وياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى أكدت النجمة ياسمين عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها تغيب عن موسم رمضان المقبل بسبب تحضيراتها لفيلم سينمائى، والتى تعود من خلاله بعد غياب نحو 5 سنوات عن آخر أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أن الفيلم الجديد يحمل عددا من المفاجآت التى ستعلن عنها خلال فى القريب العاجل.

فى حين نجح العوضى خلال أولى تجاربه السينمائية من خلال فيلم الاسكندرانى، بعدما وصلت إيراداته فى أربع أيام فقط لقرابة الـ 7 مليون جنيه.