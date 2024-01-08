إلفيس بريسلي ملك الروك آند رول.. كان لديه أخ توأم ولد ميتا وهذه نبذة عن حياته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي إلفيس آرون بريسلي المولود في 8 كانون الثاني 1935 في شرق توبيلو، ميسيسيبي، إلى غلاديس بريسلي (ني غلاديس لوف سميث) وفيرنون بريسلي (فيرنون إلفيس بريسلي)، كان لديه أخ توأم ولد ميتا.



في عام 1948، انتقل إلفيس ووالديه إلى ممفيس، تينيسي، حيث التحق بمدرسة هيومز الثانوية. في عام 1953، حضر حفلة التخرج مع الفتاة الحالية التي كان يغازلها، ريجيس ويلسون. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في ممفيس، تولى إلفيس وظائف غريبة، حيث عمل كمرشد لمسرح السينما وسائق شاحنة لشركة Crown Electric Company. بدأ الغناء محليًا باسم "The Hillbilly Cat"، ثم وقع مع شركة تسجيل محلية، ثم مع RCA في عام 1955.

لقد فعل إلفيس الكثير لتأسيس موسيقى الروك أند رول المبكرة. بدأ حياته المهنية كمؤدي لموسيقى الروكابيلي، وهي عبارة عن مزيج سريع الإيقاع من موسيقى الريف والإيقاع والبلوز، مع إيقاع قوي. نسخته الجديدة من الأغاني الموجودة، التي تمزج الأصوات "السوداء" و"البيضاء"، جعلته مشهورًا - ومثيرًا للجدل - كما فعلت عروضه المسرحية والتلفزيونية غير المقيدة. قام بتسجيل الأغاني من نوع موسيقى الروك أند رول، مع مسارات مثل "Jailhouse Rock" و"Hound Dog" التي تجسد هذا الأسلوب لاحقًا. كان لبريسلي صوت متعدد الاستخدامات وحقق نجاحًا واسعًا بشكل غير عادي في أنواع أخرى، بما في ذلك موسيقى الإنجيل والبلوز والقصائد وموسيقى البوب. أصبحت الفتيات المراهقات في حالة هستيرية بسبب تقلباته الجنسية الصارخة، ولا سيما تلك التي جعلته يلقب بـ "إلفيس الحوض" (لم يُسمح لكاميرات التلفزيون بالتصوير تحت خصره).

في عام 1956، بعد ظهوره التلفزيوني الستة في برنامج "Stage Show" لفرقة Dorsey Brothers، تم اختيار إلفيس في أول دور تمثيلي له، في جزء مساند في فيلم Love Me Tender (1956)، وهو الأول من بين 33 فيلمًا قام ببطولتها.

في عام 1958، تم تجنيد إلفيس في الجيش، ونقله إلى باد ناوهايم، ألمانيا. هناك التقى بفتاة الجيش البالغة من العمر 14 عامًا بريسيلا آن واجنر (بريسيلا بريسلي)، والتي تزوجها في النهاية بعد خطوبة استمرت ثماني سنوات، وأنجب منها طفلته الوحيدة، ليزا ماري بريسلي. أدت الخدمة العسكرية لإلفيس و"الغزو البريطاني" في الستينيات إلى انخفاض حفلاته الموسيقية، ولكن ليس دخله من الأفلام/التسجيلات.

خلال ستينيات القرن الماضي، استقر إلفيس في هوليوود، حيث لعب دور البطولة في غالبية أفلامه الثلاثة والثلاثين، معظمها أفلام موسيقية، وعمل جنبًا إلى جنب مع بعض أشهر الممثلين في هوليوود. انتقد النقاد معظم أفلامه، لكنها حققت نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث حققت ما يزيد عن 150 مليون دولار. ويتناول فيلمه الروائي الأخير "تغيير العادة" (1969) عدة قضايا اجتماعية. الرومانسية داخل رجال الدين، وطفل مصاب بالتوحد، لم يُسمع به تقريبًا في عام 1969، والاغتصاب، وعنف الغوغاء. وقد تلقت مؤخرا اشادة من النقاد.

عاد إلفيس في السبعينيات من القرن الماضي بظهوره في حفلات موسيقية حية بدءًا من أوائل عام 1970 في لاس فيجاس مع أكثر من 57 عرضًا بيعت تذاكره بالكامل. قام بجولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وظهر على خشبة المسرح في أكثر من 500 ظهور حي، تم بيع العديد منها من العروض. انتهى زواجه بالطلاق، وكان لضغط السفر المستمر بالإضافة إلى زيادة وزنه المتزايد واعتماده على المنشطات والاكتئاب أثره.

توفي إلفيس بريسلي عن عمر يناهز 42 عامًا في 16 أغسطس 1977 في قصره في جريسلاند، بالقرب من ممفيس، مما صدم معجبيه في جميع أنحاء العالم. وفي وقت وفاته، كان قد باع أكثر من 600 مليون أغنية وألبوم. ومنذ وفاته، أصبحت غريسلاند مزارًا لملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم. أصبح منتحلي شخصية إلفيس والمشاهد المزعومة موضوعات مخزنة للفكاهيين. حتى الآن، يعد إلفيس بريسلي هو المؤدي الوحيد الذي تم إدراجه في ثلاث "قاعات المشاهير" الموسيقية المنفصلة. طوال حياته المهنية، حقق أرقامًا قياسية لحضور الحفلات الموسيقية وتقييمات التلفزيون ومبيعات التسجيلات، ولا يزال أحد الفنانين الأكثر مبيعًا والأكثر تأثيرًا في تاريخ الموسيقى الشعبية.