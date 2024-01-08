فن ومشاهير

جولدن جلوب 2024| قائمة المسلسلات الفائزة في الدورة 81

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ياسر رشاد - القاهرة - جاء حفل توزيع جوائز جولدن جلوب هذا العام بقائمة مميزة من المسلسلات، والتي أعلن عنها في الحفل الذي أقيم فجر اليوم في ولاية كايفورنيا بحضور كوكبة بارزة من نجوم العالم 

 

وجاءت قائمة المسلسلات الفائزة بـ جولدن جلوب 2024 كالآتي:

 

أفضل ممثلة تلفزيوني في مسلسل دراما

 

 سارة سنوك عن مسلسل Succession 

هيلين ميرين عن مسلسل 1923

بيلا رامزي عن مسلسل The Last of Us 

كيري راسيل عن مسلسل The Diplomat 

إيميلدا ستونتون عن مسلسل The Crown 

إيما ستون عن مسلسل The Curse

أفضل مسلسل دراما

 

 Succession 1923

 The Crown

 The Diplomat 

The Last of Us

 The Morning Show

أقيم حفل جولدن جلوب 81 في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، في حضور نخبة من أهم نجوم العالم.

استطاع فيلم OPPENHEIMER من الفوز بنصيب الأسد في الجزء الخاص بالجوائز السينمائية، حيث حصد 5 جوائز من بينها أفضل فيلم سينمائي درامي، وجائزة أفضل ممثل، وأفضل مخرج، بجانب أفضل ممثل في دور مساعد.

MO Nasa

MO Nasa

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