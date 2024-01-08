السقا ينشر صورتين تكشفان تقارب ملامحه مع نجله ياسين.. ويسأل: شبهي أوي ولا إيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد السقا صورة من فترة طفولته وأخرى من طفولة نجله "ياسين" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وعلق السقا قائلا: "شبهي أوي ولا ايه؟"، ولاقت الصورة والتعليق إعجاب متابعيه منهم الفنانة فيفى عبده قائلة: "بسم الله ما شاء الله، الله أكبر ربنا يخليهولك ويحفظهم لك يا رب، شبهك أكتر منك، السقا الصغنن".

ويواصل الفنان أحمد السقا الترويج لأحدث أعماله التليفزيونية هذا العام وهو مسلسل "جولة أخيرة" الذي يعرض لأول مرة على منصة "Amazon Prime" والمقرر عرضه يوم 25 يناير الجاري، وتدور أحداثه حول رياضة الـ "MMA" أو ما تسمي بفنون القتال المختلطة حول الدكتور يحيي الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الـ "MMA" ليظهر مدربه القديم الذي يحاول مع يحيي ليعود مرة أخرى.

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية "بيروت" مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

مسلسل جولة الأخيرة، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.