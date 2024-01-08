شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوي: أحمد حسام ميدو ممثل موهوب واستمتعت بالعمل مع أبطال "الحريفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان نور النبوى، عن تحضيرات دوره فى فيلم "الحريفة" الذى ينافس فى موسم مننتصف العام، حيث قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لاعب كرة جيد ولم يأخذ منه تحضير فيلم "الحريفة" الكثير من الوقت، مضيفًا أنه استمتع بكواليس العمل مع كل الأبطال منهم كزبرة وأحمد غزى وخالد الفضى وأحمد حسام ميدو الذى اكتشفت بداخله ممثل موهوب، وتفاعلت مع كل أبطال الفيلم حتى أصبحنا أصدقاء مقربين.

فيلم "الحريفة" ينافس فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، والعمل بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.