ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني بوستر أغنيته الجديدة "موحشتكيش" وذلك عبر حسابه، تمهيدا لطرح الأغنية يوم الغد.

وقال تامر حسني : "حبايب قلبي انتظروا غدا إن شاء الله كليب موحشتكيش من ألبوم هرمون السعادة على جميع المنصات.

وكان تامر حسني قد قدم خلال حفله في أبو ظبي العديد من أغانيه الشهيرة على المسرح والتي تفاعل معها الجمهور بشكل واضح.

وقدم تامر حسني خلال حفله في أبو ظبي أغنية "موحشتكيش" للمرة الأولى من ألبومه الجديد “هرمون السعادة”، كما أنه رقص على أغنية “هي دي”، وقدم أغنية "حلو المكان" بشكل مختلف.



كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "موحشتكيش " من ألبوم "هرمون السعادة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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