شاهيناز في أحدث ظهور ببرنامج "قعدة ستات": "مذيعة لغت حلقتي عشان معنديش فضايح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت المطربة شاهيناز ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتحدثت "شاهيناز" عن السبب وراء ابتعادها عن الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، وعن علاقتها بنجوم الغناء سواء في مصر أو الوطن العربي، إلى جانب كشفها عن العديد من التفاصيل الخاصة بإلغاء حلقتها بأحد البرامج الحوارية قبل ساعات من استضافتها.

وعلقت "شاهيناز" قائلة: "مقدمة برامج محترمة، فريق إعدادها تواصل معايا وكلموني أني أكون ضيفة معاها ووافقت وظبطت مواعيدي على هذا الأساس، لقيتهم بيكلموني قبل الحلقة بيومين بيلغوا الحلقة وقولت لهم مفيش مشكلة خالص بس أعرف السبب".

واستكملت: "اتهربوا شوية بس حد بكن له احترام وفيه بينا علاقة مهنية لطيفة كلمني قالي بصي من غير ما تزعلي هي قالت لنا أصل أنا هجيب شاهيناز نتكلم عنها في ايه، شاهيناز مالهاش فضيحة مالهاش جوازة وطلاق، عشان مشتمتش حد مثلًا ولا اتجوزت في السر".

وكانت "شاهيناز" كشفت عن تعرضها لحادث سير مروع بشهر يوليو 2023 ونشرت صورا لسيارتها المهشمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله".