مي قلماوي عن رامي يوسف: "من القلائل الذين طالبوا بوقف إطلاق النار بحفل جولدن جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشادت الممثلة الأمريكية ذات الأصول المصرية الفلسطينية مي قلماوي، بكلمة الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي يوسف خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي أقيم بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وأعادت "مي" نشر مقطع فيديو لكلمة رامي يوسف بكواليس حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهر "رامي" وهو يتحدث مع إحدى القنوات الأمريكية وطالب خلالها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وأن هذا هو كل ما يشغله في الوقت الحالي، وعلقت "مي" على كلمته قائلة: "رامي يوسف من القلائل في حفل جولدن جلوب الذي طالب بوقف إطلاق النار في غزة".

احتفل الممثل رامي يوسف بفوز فيلمه "Poor Things" بجائزتين من جولدن جلوب هما "أفضل ممثلة في دور كوميدي" للممثلة الأمريكية إيما ستون، وجائزة "أفضل فيلم كوميدي في العام"، وشارك "رامي" بطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود وهم النجم الأمريكي مارك رافالو، والممثل العالمي ويليام ديفو.

وشاركت "مي" الممثل رامي يوسف بطولة مسلسله "رامي" والذي عرض لأول مرة على منصة "Hulu" عام 2019 وكان بمثابة انطلاقتهما في عالم الدراما التليفزيونية في هوليوود، وفاز بالعديد من الجوائز العالمية أبرزها جولدن جلوب وفوز رامي بجائزة "أفضل ممثل في دور كوميدي بعمل تليفزيوني" عام 2020.

يذكر أن مى قلماوي انضمت لفريق عمل فيلم "Gladiator 2" للمخرج العالمي ريدلي سكوت والمقرر عرضه بشهر نوفمبر 2024.