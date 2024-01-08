عمرو سلامة وحسين فهمي وهنا شيحة.. نجوم الفن بحفل جائزة ساويرس الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، والذي أقيم مساء اليوم الاثنين في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وشهد الحفل حضور المخرج عمرو سلامة، والفنان أبو، والفنانة سلوى محمد علي، والفنانة هنا شيحة، والفنان حسين فهمي الذي ألقى كلمة افتتاح النسخة التاسعة عشر من الجائزة، كما تواجد عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والسيناريست مريم نعوم، والمهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس.

وأعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها التاسعة عشر قبل أيام، وشهد الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين من شباب وكبار الأدباء والكتاب في مختلف مجالات الجائزة والتي تضم: الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل.