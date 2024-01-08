سعد لمجرد يخرج عن صمته .. وهذا هو موقفه من أزمة مواطنته دنيا بطمة!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 11:22 مساءً - خرج النجم المغربي سعد لمجرد عن صمته بشأن قضية ابنه بلاده دنيا بطمة، حيث حرص على دعمها ومساندتها بعد إصدار المحكمة أخيرًا قرارًا بسجنها لمدة عام كامل، بقضية حساب “حمزة مون بيبي“.

سعد لمجرد يدعم دنيا بطمة

حيث شارك سعد لمجرد من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة لدنيا بطمة، وعلق عليها قائلًا: “أختي دنيا.. الله يفرج همك ويريح بالك ويقوي إيمانك”.

الصورة ستوري من حساب سعد لمجرد على إنستجرام

لتقوم دنيا بطمة بالرد عليه من خلال إعادة مشاركة رسالته وعلقت عليها : “اللهم أمين أخي العزيز.. أجمعين ويحفظك من شر الحاسدين”.

الصورة ستوري من حساب دنيا بطمة على إنستجرام

تأييد حبس دنيا بطمة لمدة سنة

وكانت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط قد أصدرت حكمها برفض الطعن الذي قدمته الفنانة المغربية دنيا بطمة في القضية الشهيرة المعروفة باسم “حمزة مون بيبي“، وتأييد حبسها عام.

وتحولت القضية إلى محكمة الاستئناف في مراكش التي أصدرت حكما إضافيا بحبس دنيا بطمة 4 أشهر إلى جانب الحبس 8 أشهر تنفيذا لقرار المحكمة الابتدائية الذي صدر عام 2020 ليصبح المجموع سنة كاملة وذلك بعد أن ثبت علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”.

دنيا بطمة تلغي حفلها

من جانبها قررت دنيا بطمة إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إحيائه في رأس السنة بأحد فنادق طنجة خوفا من اعتقالها.

وفي نفس القضية قضت المحكمة بتأييد حبس ابتسام بطمة شقيقة دنيا، بالسجن لمدة عام، وعام ونصف العام لمصممة الأزياء عائشة عياش.

يذكر أن دنيا بطمة كان قد تم القبض عليها نهاية ديسمبر الماضي لتورطها مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساب فاضح للمشاهير باسم “حمزة مون بيبي” على Snap chat، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث “فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين وتم إطلاق سراحها بعدها بأيام.

قضية “حمزة مون بيبي”

قضية حساب “حمزة مون بيبي” مستمرة منذ فترة في المحاكم المغربية، بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بلمير، أحمد شوقي، نورا فتحي، ابتسام تسكت، طاهرة، سعيدة شرف، الطبيب المثير للجدل دوك صمد ولاننسى كذلك استهدافه لرجال قضاء وأصحاب الملاهي ورجال أعمال لهدف ابتزازهم. ليس هذا فقط بل قام بابتزاز رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، والذي قال أن أحد المسثتمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف “حمزة مون بيبي”.

الخليج 365

الخليج 365

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