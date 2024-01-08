في مطار القاهرة.. هل تم القبض على محمد رمضان لتنفيذ حكم قضائي؟

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 11:22 مساءً - عاد النجم المصري محمد رمضان إلى القاهرة بعد قضاء أكثر من شهرين خارج مصر بسبب التزاماته الفنية في عدة دول. عاود رمضان مصر لمتابعة القضية التي حكم فيها بالحبس عامًا غيابيًا، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك الخاصة في البلاد.

محامي محمد رمضان ينفي أنباء القبض على موكله

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً حول قبض “نمبر ون” في مطار القاهرة فور وصوله. ومع ذلك، نفى أحمد الجندي، محامي محمد رمضان، هذه الشائعات، موضحًا أنه قدم معارضة على الحكم قبل عودة النجم إلى القاهرة. وتم تحديد جلسة لنظر القضية في 21 فبراير.

وأكد الجندي أن محمد رمضان نزل إلى المطار بشكل طبيعي ومن ثم انتقل إلى منزله، نافيًا الأنباء التي تحدثت عن القبض عليه فور وصوله.

التحفظ على أمواله

يُذكر أن محكمة مستأنف الشيخ زايد، قد أصدرت حكماً بحبس محمد رمضان سنة غيابًيا، في دعوى قضائية رفعها أحد المحامين عليه بتهمة ترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية.

وترجع الواقعة إلى ما قبل أكثر من عامين، حين فاجأ الفنان متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، بأنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان في الفيديو إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

من جانبها، كشفت مصادر مصرية وقتها عن أن أموال الفنان رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفى، أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.

أحدث أعمال محمد رمضان

وفي سياق آخر يستعد الفنان محمد رمضان لطرح احد اعماله الغنائية، والتى حملت عنوان «عربي»، الذي يدعم من خلالها الوطن العربي ومن المقرر طرحها قريبا.

وكان نشر رمضان مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» وعلق قائلا: «يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال استنوا أغنية عربي قريبًا ثقة في الله نجاح».

آخر أعمال محمد رمضان

وعلى جانب آخر، يعتبر مسلسل جعفر العمدة هو آخر أعمال محمد رمضان، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حتى قرر عمل جزء ثان منه، ولكن قرر خارج موسم دراما رمضان 2024، وضم الجزء الأول عددا كبيرا من النجوم أبرزهم هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

كما حقق محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا من خلال آخر أعماله السينمائية وهو فيلم ع الزيرو، والعمل بطولة عدد من النجوم بجانب محمد رمضان، وأبرزهم: الطفل منذر مهران، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، إيمي إسلام، محمد لطفي، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وتحت قيادة المخرج ماندو العدل.

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