طليق دنيا بطمة بعد تأييد حكم حبسها: “9 سنين مستحمل قرفك انتى وعيلتك المفاضيح” | فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 11:22 مساءً - رد المنتج البحريني محمد الترك على اتهامات طليقته دنيا بطمة التي اتهمته بالتجسس عليها وتسريب أخبارها للأعداء والتورط في المؤامرة ضدها التي ستودي بها للسجن.

محمد الترك يتحدث عن أزمته مع دنيا بطمة

وفي بث مباشر عبر تيك توك تحدث محمد الترك عن أزمته مع بطمة وقال “اذا أكرمت اللئيم تمرد ابكي ومثلي على الشعب المغربي ولكن تجيبي اسمي لا، أنا سكتلك بما فيه الكفاية سنتين وتقولي عني اني كنت عميل وجاسوس اللي كان يعمل كدا عيلتك وأولهم اختك”.

وأضاف محمد الترك “9 سنين مستحملك بقرفك بسخافتك بوساخة قلبك بتقل دمك انتي وعيلتك وكل الحاجات اللي بتخطر على بال الكفار استحملتهم، بتقولي عني ببيع اخبارك، عندك ايه اخبار عشان ابيعهم؟ انتوا الللي مفاضيح انتي اللي بتفضحي نفسك كنت واقف معاكي بخيرك وبشرك… كم مرة وقعتي كم مرة عملتي مشاكل ومسكتيش والناس كرهتك وكرهتني معاكي”.

وتابع الترك “:في بيتكم كنتوا بتعيشو على لمبة واحدة عشان التوفير ولما حد كان بيمرض مكنتوش بتجيبوا ليه دوا أنا اللي كنت بجيب وعملت عملية جدتك لعيونها خالك انا اللي عامل عمليته، بناتي حارماني منهم سنة ونص اللي هما مش في بالك أصلا وخالتك اللي تربيهم وانتي بحفلاتك وبتشوفيهم بالشهر مرة بتمثلي ليه انك مظلومة ومقهورة؟.

واختتم الترك :مثلي بدموعك على الناس طول عمرك كدا من يوم من عرفتك وأنا في مشاكل، وهاخد بناتي منك بالانتربول اللي بيصدقوا دموعك المزيفة عيلتك اللي مستوى ذكائهم 3 % كنت بتكسف اقول اسمك من أفعالك عرفتك على امراء وشعراء وناس ليهم قيمة … بناتي هاخدهم أربيهم مع أم متعلمة مش جاهلة تلبس النضارة وتقعد على انستجرام بالساعات”.

تأييد حبس دنيا بطمة لمدة سنة

وكانت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط قد أصدرت حكمها برفض الطعن الذي قدمته الفنانة المغربية دنيا بطمة في القضية الشهيرة المعروفة باسم “حمزة مون بيبي“، وتأييد حبسها عام.

وتحولت القضية إلى محكمة الاستئناف في مراكش التي أصدرت حكما إضافيا بحبس دنيا بطمة 4 أشهر إلى جانب الحبس 8 أشهر تنفيذا لقرار المحكمة الابتدائية الذي صدر عام 2020 ليصبح المجموع سنة كاملة وذلك بعد أن ثبت علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”.

دنيا بطمة تلغي حفلها

من جانبها قررت دنيا بطمة إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إحيائه في رأس السنة بأحد فنادق طنجة خوفا من اعتقالها.

وفي نفس القضية قضت المحكمة بتأييد حبس ابتسام بطمة شقيقة دنيا، بالسجن لمدة عام، وعام ونصف العام لمصممة الأزياء عائشة عياش.

يذكر أن دنيا بطمة كان قد تم القبض عليها نهاية ديسمبر الماضي لتورطها مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساب فاضح للمشاهير باسم “حمزة مون بيبي” على Snap chat، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث “فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين وتم إطلاق سراحها بعدها بأيام.

قضية “حمزة مون بيبي”

قضية حساب “حمزة مون بيبي” مستمرة منذ فترة في المحاكم المغربية، بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بلمير، أحمد شوقي، نورا فتحي، ابتسام تسكت، طاهرة، سعيدة شرف، الطبيب المثير للجدل دوك صمد ولاننسى كذلك استهدافه لرجال قضاء وأصحاب الملاهي ورجال أعمال لهدف ابتزازهم. ليس هذا فقط بل قام بابتزاز رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، والذي قال أن أحد المسثتمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف “حمزة مون بيبي”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »