النيابة العامة المصرية تستدعي شيرين عبد الوهاب لهذا لسبب

ميرنا وليد - بيروت - وجه النائب العام المصري إستدعاء للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها في الأتهام الموجه لها بخصوص التعدي بالسب والقذف على المنتج محمد الشاعر.

وتلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغاً من محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمرا صحفيا، فضلا عن قيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام أحد المنصات عقب انتشار ذلك الفيديو.

وكشف محامي المنتج محمد الشاعر، صبحي جمال أن النيابة العامة قد أستمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي أنتهى إلى صحة الواقعه، بناء عليه أستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بذلك التقرير الفنى وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها أمتنعت عن الحضور معلله أصابتها بالكورونا.

وأضاف المستشار صبحي جمال محامي المنتج محمد الشاعر أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتحريات البحث الجنائي ووفقا للقانون المصري تواجه الفنانة شيرين عبدالوهاب تواجه عقوبة الحبس والغرامة فضلا عن التعويض.

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