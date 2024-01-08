صورة عفوية تجمع بين نادين نسيب نجيم وويل سميث .. عما كانا يتحدثان ؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عفوية تجمعها بالنجم العالمي ويل سميث، وأرفقت الصورة بتعليق قالت خلاله "خمنوا عما كنا نتحدث".

وكانت الصورة التي جمعتهما من كواليس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة، و ظهرت خلالها في كامل أناقتها والانسجام وهي تتحدث مع ويل وتتناقش معه، وهو ما أثار فضول المتابعين، ونالت الصورة تفاعلاً واسعاً .

وكشفت نادين من خلال التعليقات عن فيلمها المفضل للنجم العالمي ويل سميث إذ قالت في تعليقها على الصورة: "فيلمي المفضل لويل سميث هو "السعي وراء السعادة".. ماذا عنكم؟ أي واحد يعجبكم؟".

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