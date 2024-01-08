الموت يغيب ناقدة مصرية عن عمر يناهز 89 سنة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت صباح اليوم الإثنين الناقدة والمصرية سيزا قاسم عن عمر يناهز 89 سنة، وهي أستاذة النقد الأدبي في الجامعة الأميركية في مصر، هي باحثة وأديبة مصرية، أصدرت كتابها "بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ وهو طبعة منقحة لرسالتها الجامعية "الواقعية الفرنسية والرواية العربية في مصر من عام 1945 حتى 1960 التي تقدمت بها 1978 للحصول على درجة الدكتوراه من كلية آداب جامعة القاهرة، واعتبرتها أفضل الأعمال الروائية في الأدب العربي الحديث وأكملها بناء.



وتعد الراحلة سيزا قاسم أحد أبرز الأسماء وأهمها بين النقاد العرب المعاصرين الذين تخصصوا في دراسة الأدب المقارن، سواء كان معاصراً أم من التراث، وكانت رسالتها للحصول على درجة الماجستير عن "طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي، تحليل ومقارنة" بقصص الحب في التراث الغربي.