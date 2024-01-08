ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة العالمية تايلور سويفت لانتقادات بعد ظهورها في حفل غولدن غلوب، وذلك على خلفية ظهور اسمها ضمن وثائق رسمية من المحكمة الفيدرالية في نيويورك، ضمت أسماء أشخاص ربما تورطوا مع الملياردير الراحل جيفري إبستين، في جرائم جنسية.
تضمنت الوثائق أسماء أكثر من 170 شخصاً، من بينهم سياسيون ربطتهم علاقات بأبستين، الذى توفي في السجن بنيويورك في آب 2019 قبل محاكمته بتهمة استغلال قاصرات جنسياً، حيث أقدم على الانتحار نتيجة "إهمال" من العاملين فى السجن، بحسب ما خلصت إليه وزارة العدل الأميركية منتصف 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إرتباط إسمها في قضية جيفري .. تايلور سويفت تظهر في حفل الغولدن غلوب وتتعرض للإنتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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