شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزي: "الحريفة" تجربة شبابية استمتعت بها وحبى لكرة القدم سبب مشاركتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد غزي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه استمتع بكواليس العمل في فيلم "الحريفة" الذى يعرض حاليًا في السينمات مشيرًا أنها تجربة شبابية مميزة، والحمد لله كل فريق الفيلم مبسوط بها.

وأشار أحمد غزى إلى أنه يحب كرة القدم من زمان، وهذا ما شجعه على المشاركة في الفيلم الذى يضم مجموعة من الشباب.

فيلم "الحريفة" ينافس فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، والعمل بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.