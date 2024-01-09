شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شارموفرز لإسعاد يونس: الكينج محمد منير ساعدنا كتير فى بدايتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أعضاء فريق شارموفرز، خلال استضافتهم فى برنامج إسعاد يونس "صاحبة السعادة" عن كواليس علاقتهم وترابطهم، مؤكدين أنهم أشبه بالعائلة، ويعرفون بعضهم منذ زمن طويل، كما أعربوا عن امتنانهم للكينج محمد منير الذى ساعدهم بصورة كبيرة، لافتين إلى أنه فاجأهم باتصال منه بعد تسجيل إحدى الأغنيات التى تكلموا فيها عن جمال البنت السمرا قائلين فى مقطع فيها: "الكينج يا ما قال عن اللون".

وأضافوا أنهم زاروه البيت فى منزله، وهو دائما ما كان يساعدنا نفسيا ويروّج لينا فى كل مناسبة.



فريق شارموفرز مع اسعاد يونس

وكان فريق شارموفرز قد طرح مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "هل ؟"، دعما للقضية الفلسطينية على موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وقرر فريق شارموفرز طرح أغنية "هل؟"، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا.