شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرقان عضو فريق شارموفرز: قبل 11 سنة ما كناش بنحسبها عكس دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أعضاء فريق شارموفرز خلال استضافتهم فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس عن كواليس علاقتهم على مدار 11 سنة، مؤكدين أنهم أشبه بالعائلة، ويعرفون بعضهم منذ زمن طويل، كما تجمعهم علاقة مصاهرة، فأحدهم متزوج من أخت الآخر.

وتطرقوا لأكثر شيء افتقدوه في علاقتهم الممتدة لسنوات قائلين: "أكتر حاجة وحشتنا وكانت لذيذة إننا ما كناش بنحسبها نهائي وقتها، كنا بنغنى فقط ومش بيهمنا أي شيء تانى".

وكان فريق شارموفرز قد طرح مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "هل ؟"، دعما للقضية الفلسطينية على موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وقرر فريق شارموفرز طرح أغنية "هل؟"، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا.