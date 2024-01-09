بالصورة - أحدث ظهور لـ أشرف عبد الباقي مع تركي آل الشيخ وهذا ما قاله له

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أشرف عبد الباقي صورة تجمعه برئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار، تركي آل الشيخ، وعلق قائلاً :" شكرا لمعالى المستشار تركي آل شيخ على دعمه لمطعم طنط فى بوليڤارد وورلد نورتنا و تشرفت بلقائك"

وكشف الممثل أشرف عبد الباقي عن برومو مسلسل "جولة أخيرة" والذي يتعاون خلاله مع الممثل أحمد السقا والمقرر عرضه في 24 كانون الثاني .



البرومو ظهر فيه الفنان أحمد السقا وهو يمارس رياضة الـ "MMA" أو ما تسمى بفنون القتال المختلطة، استعدادًا لبدء عرضه وعلق على البرومو قائلا: "اللي متحمس يرفع ايده، مسلسل جولة أخيرة يعرض يوم 25 كانون الثاني .

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر آب الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع الممثلين المشاركين.