محمد شبانة: شركة «العندليب» تقدم الفن بطريقة راقية وتستعين بمذكرات «عبدالحليم»

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الفنان محمد شبانة ابن شقيق المطرب الراحل عبدالحليم حافظ بإطلاق شركة «العندليب» للإنتاج الفنى، وأصدر أول عمل لها منذ أيام قليلة بفيديو كليب بصوت الفنان الصاعد محمود راتب بعنوان «كل العيون»، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم، من إخراج نهال نبيل، ومدير تصوير وتصحيح ألوان أحمد أسامة.

كشف «شبانة» لـ«الخليج 365» عن كواليس إنشاء الشركة والخطط القادمة ليظل اسم «العندليب» لامعًا فى سماء الفن، خاصة بعدما نشرت بعض الشركات فيديوهات لحفلات عبدالحليم حافظ دون مراعاة لحقوق الملكية، وطموحاته المستقبلية ليصل الفن الهادف للجمهوري.

كشف المنتج محمد شبانة عن طموحاته للشركة فى الفترة القادمة قائلًا: فكرنا فى إقامة شركة «العندليب» لتقديم فن هادف وراق ومتطور واخترنا باكورة إنتاجنا لمطرب صاعد شاب حفيد العندليب أيضاً والذى يقدم كليب «كل العيون» تأليف تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور وإخراج نهال نبيل، وجارى اكتشاف أصوات شابة أخرى تملك الإحساس وتدخل القلوب وأيضاً سيتم التعاون مع فنانين كبار.

وأضافك سيكون هناك العديد من الإنتاجات المختلفة ليصبح اسم الشركة لامعًا فى سماء العالمية قائلًا: وسنقدم إنتاجات كثيرة متوالية ومتنوعة، فيها برامج وإن شاء الله سنشارك فى بعض المسلسلات والأفلام تتناسب مع اسم العندليب، سواء كانت إنتاج الشركة منفردة أو إنتاجات مشتركة بينننا وبين شركات أخرى، لكبر أحجام المشروعات.

وتابع «شبانة»: تعاقدت الشركة على تقديم برنامج «كأس العندليب للغناءالعربى» وهدف البرنامج اختيار مواهب شابة من كل أنحاء الوطن العربى تتميز بأصوات حساسة وعذبة، وتقدم فنًا بطريقة راقية ومتطورة وستنطلق المسابقة قريبًا بالتعاون مع بعض الشركات وبعض المنصات الرقمية وشركات «السوشيال ميديا» وأتمنى أن نحقق نجاحًا كبيرًا معهم بإذن الله.

وأشار محمد شبانة إلى أنه سيقدم الكثير من الأعمال التى تتناسب مع اسم عبدالحليم حافظ وتلبى رغبة كل مشتاق إليه بسيرته المستمرة وعرض كواليس من حياته لا يعرفها الكثير، مستعينًا بمذكرات والده قائلًا: هتستعين بمذكرات والدى لأنه كان يملك تفاصيل حياتية يومية مع عبدالحليم من الطفولة، مرورًا بفترة الشباب والمرض ثم الوفاة وما بعد الوفاة أيضاً.

وتحدث «شبانة» عن مشروع جديد عن تقديم فيلم عن العندليب يوضح من خلاله كيف أصبح فنه باقيًا رغم وفاته وأسرار أسرته الفنية.

وكشف محمد شبانة إلى أن الشركة المنتجة لن تكتفى فقط بإحياء تراث العندليب الأسمر بل ستأخذ فى الاعتبار التطورات الحالية فى الفن والموسيقى، قائلًا: هيبقى فى تطور يتناسب مع الأجيال الجديدة بأوان مختلفة ومتعددة ويحافظ أيضاً على الفن والإبداع وتراث عبدالحليم ما زال ينبض.

وأوضح «شبانة» سبب اختيار الفنانة نهال نبيل لتخرج باكورة أعمال شركة العندليب قائلًا: اخترت المخرجة نهال نبيل لتخرج أول كليب للشركة «كل العيون» للمطرب الصاعد محمود راتب، بعد أن تفحصت كل المخرجين ووجدت لديها أفكارًا مختلفة.

أما عن مستجدات أزمته مع الشركات التى تذيع أغانى للعندليب على «يوتيوب» دون وجه حق خاصة أنه صاحب الحق فى هذا المراث، قال: القضية فى يد القضاء وهذا حق العندليب لن نتركه أبدا، ولفت إلى أنه رغم انشغاله فى تأسيس شركته ليكون لها تاريخ مشرف باسم العندليب إلا أنه لن يتخلِ عن حلمه السابق وهو الغناء.

ولم يخش الفنان محمد شبانة من الفشل فى وقت تراجعت فيه الكثير من شركات الإنتاج الموسيقية واحتكار شركات بعينها، بل قرر أن يخوض المنافس، مؤكدا أنه يستطيع دخول المجال بإبداعات مختلفة لن تسبق، موضحًا: لو كل واحد خاف مش هنعمل حاجة، احنا داخلين بشىء مميز يدخل القلب، وكان ذوقنا فيه واضح، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكلل جهودنا بالنجاح وتشجعنا على خطوات متتالية قادمة.