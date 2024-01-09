رضوى الشربيني تكشف عن أول تعليق من منى زكي بعد حبس "يوتيوبر" سبّها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علقت الفنانة منى زكي، على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن حبس "يوتيوبر"، مُتهم بسبها وقذفها على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز".

يُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكما ضد اليوتيوبر بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز".

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر برنامج "هي وبس" المعروض على قناة "سفرة"، إنها تواصلت مع منى زكي للرد على حكم المحكمة الاقتصادية بحبس "يوتيوبر" بتهمة سبها وقذفها، وأبدت الفنانة سعادتها بالحكم، مؤكدة أن القانون جابلها حقها.

وقالت منى لـ رضوى: "الحكم مؤشر جيد ويفكرنا بأن النقد مقبول طالما تنتقد العمل الفني بكامل حريتك.. ولكن لا تسيء ولا تجرح في الفنانين المشاركين في العمل".

أشارت منى زكي: "القانون بيحكمنا كلنا.. والقانون يطبق عليا وعلى جميع الأشخاص.. وسعيدة جدًا بالحكم، وأنت حر ما لم تضر.. والقانون جابلي حقي وخلال سنة ونصف من القضية كنت متأكدة أن القانون هياخد مجراه".

من جهته، كشف محامي منى زكي، شعبان سعيد المحامي بالنقض والإدارية العليا، تفاصيل الحكم ضد اليوتيوبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رضوى الشربيني، عبر البرنامج.

قال محامي منى زكي: "هناك فيلم عرض وواجه بعض الانتقادات، الأعمال الفنية تحتمل قبولها أو رفض البعض لها ولكن غير المقبول سب وقذف وطعن في الأعراض ضد الفنانين".

أضاف سعيد: "من غير المقبول ظهور بعض الأشخاص للإساءة إلى الفنانيين بطريقة تعد طعن في الأعراض وهذا أمر غير مقبول لأنه يمثل ضرر للفنان ويسيء له".

تابع: "كان هناك أحد الأشخاص يتحدث بطريقة غير لائقة وإساءة بشعة ضد الفنانة منى زكي.. وتواصل معي الدكتور أشرف زكي كممثلا لنقابة المهن التمثيلية، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام مرفقا بمقاطع الفيديو التي تتضمن العبارات الماسة بالشرف".

واصل: "بعد فحص البلاغ تم إرساله لنيابة شمال القاهرة للتحقيق ومن ثم أرسلت القضية للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكما شهر حبس وغرامة 20 ألف وكفالة 5 آلاف جنيه".

ومن جانبها، قالت رضوى الشربيني: "الحكم ليس فقط أعاد حق منى زكي، ولكن الحكم سيكون له معنى بأن المشاهير والفنانيين لن يكونوا عرضة للسب والقذف والشتائم مرة أخرى".

وتابعت رضوى: "تختلف أم تتفق مع دور منى زكي في الفيلم ليس هناك ضرر وكل واحد حر.. انتقد الدور ولكن لا توجه للفنانة سب وقذف وشتائم ولا تسئ لها".

أصحاب ولا أعز عُرض على منصة عالمية شهيرة، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: إياد نصار.