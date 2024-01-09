إيمي طلعت زكريا تحتفل بنجاح عرض "الصندوق الأحمر" في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا بنجاح عرض مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت "إيمي" مقطع فيديو من كواليس الليلة الأخيرة للمسرحية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله آخر ليلة عرض بنجاح كبير لمسرحية الصندوق الأحمر للنجمة ليلى علوي اللي اتشرفت بالعمل معاها للمخرج الموهوب طارق الإبياري".

وبدأ عرض مسرحية "الصندوق الأحمر" لأول مرة يوم 3 يناير الجاري وسط مشاركة نخبة من نجوم المسرح منهم الفنان بيومي فؤاد، طارق الإبياري، مروة عبد المنعم، سليمان عيد.

يذكر أن أخر مشاركة لـ إيمي طلعت زكريا كانت بمسلسل "كشف مستعجل" الذي تم عرضه بموسم رمضان 2023.