"من أصول فلسطينية".. نبيل الحلفاوي يهنئ النادي الأهلي على صفقته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي إدارة النادي الأهلي على إتمام صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي والمقرر انضمامه لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأعاد "الحلفاوي" نشر منشور لإحدى الصفحات الرياضية والتي أعلنت عن إتمام الصفقة من قبل عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي والذي أدلى بهذه التصريحات عبر قناة الأهلي الرسمية قائلا: "الأهلي أنهي صفقة وسام أبو علي، واللاعب قدر يجيب أوراقه الشخصية القديمة الفلسطينية لأنه طول حياته قاعد بره، وكمان طلع جواز سفر فلسطيني عشان ينضم للأهلي".

وعلق "الحلفاوي" على خبر انتقال اللاعب الفلسطيني قائلا: "صفقة مباركة إن شاء الله، نزلت أهلا وحللت سهلا يا كابتن، ننتظر تألقك وتاريخ جديد بانتظارك".

وحرص "الحلفاوي" مؤخرًا على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".