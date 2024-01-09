حقيقة مرض شيرين عبدالوهاب.. ومحاميها: محمد الشاعر يحاول الضغط لتتنازل عن قضاياها ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبدالوهاب أنها حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي ضد المنتح محمد أسامة الشاعر تتهمه فيها بالاستيلاء على مواقعها الرسمية والتربح منها، وأنه مطلوب في المحاضر التي تحمل أرقام ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي حضوره للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.

وأضاف قنطوش في بيان رسمي أن موكلته النجمة شيرين عبدالوهاب بصحة جيدة وما نشر مؤخرا حول مرضها خبر عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن البلاغ الذي قدمه "الشاعر" ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، وخاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

وكانت النجمة شيرين عبدالوهاب تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته محمد الشاعر، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع حساباتها، ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها في محاولة لإيهام جمهورها أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع "spotify" بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها، ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على حساباتها على مواقع فيسبوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أغانيها والترويج لحفلاتها عبر هذه الحسابات.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية "عم القماص" عليها بدون موافقتها.

وجاء في البيان "التمس المستشار القانوني للنجمة شيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء".

جدير بالذكر أن المنتج محمد الشاعر كان قد اتهم شيرين عبدالوهاب بالسب والقذف، وحرر محضرا بذلك ضدها.