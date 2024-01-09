بسمة بوسيل بالقفطان المغربي وكارمن سليمان في سويسرا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

إسلام إبراهيم

هنأ الفنان إسلام إبراهيم، الفنانة مي فاروق علي خطوبتها من الفنان محمد العمروسي، ونشر لهما صورة من حفل الخطوبة وتمنى لهما حياة سعيدة.

بسمة بوسيل

خطفت بسمة بوسيل الأضواء بجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي ترتدي قفطان مغربي لاقى إعجاب متابعيها.

حسن أبو الروس

نشر الفنان حسن أبو الروس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله برفقة الفنانة غادة عادل من كواليس مسلسل "حالة خاصة"، وقاما بإعادة تمثيل أحد مشاهد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ولاقى الفيديو إعجاب متابعيه.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة لاقت إعجاب متابعيها.

زينة

نشرت الفنانة زينة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال تصوير فيلم "الإسكندراني" بمحافظة الإسكندرية، وعلقت عليها قائلة: "مهما الواحد يسافر ولف العالم، ستظل مصر أجمل بلاد العالم بلا منازع، بحبك يا بلدي".

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وأوضح خلالها تواجده في حفل جائزة ساويرس الثقافية في نسختها التاسعة عشر.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها برفقة زوجها وهما يستمتعان بوقتهما في سويسرا.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة برفقة الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرتا خلالها وهما تلتقطان صورا تذكارية داخل علبة فيلم باربي.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها برفقة الفنان الكبير حسين فهمي أثناء تواجدها في حفل جائزة ساويرس الثقافية.