أحمد الفيشاوي يتعاون مع زياد ظاظا.. ويعلق: انتظروا المفاجأة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر برفقته المطرب الشاب زياد ظاظا من كواليس عمل فني لم يكشف عن تفاصيله.

وظهر "الفيشاوي" برفقة "زياد ظاظا" وحرصا على التقاط صورة تذكارية وعلق عليها "الفيشاوي" قائلا: "انتظروا المفاجأة الكبري".

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "عادل مش عادل" والمقرر عرضه بالسينمات يوم 24 يناير الجاري ويشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنانة شيري عادل، الفنان محمود البزاوي، الفنان محمد رضوان، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

يذكر أن المطرب زياد ظاظا تم اختياره من قبل المخرج عمرو سلامة لبطولة الفيلم القصير "60 جنيه" والذي عرض كفيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.