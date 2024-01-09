شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بهاء عن أغنية "عايز أبقى سينجل" لـ شارموفرز: مش بشجع الشباب على كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز، عن أغنيته الشهيرة "عايز أبقى سينجل" أثناء حلول الفريق ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس: "كل شخص حتى لو بيحب مراته جداً، بيصحي في وقت من الأوقات مش عايز يبقى فيه مسئوليات، ونفسه يكون سينجل، كمان فيه شريحة تانية اتجوزت بسبب ضغط من العيلة مثلاً، دول بالتأكيد نفسهم يبقوا سينجل، ومش بشجع الشباب على كده".

كما كشف أعضاء فريق شارموفرز، عن كواليس علاقتهم وترابطهم، مؤكدين أنهم أشبه بالعائلة، ويعرفون بعضهم منذ زمن طويل، كما أعربوا عن امتنانهم للكينج محمد منير الذى ساعدهم بصورة كبيرة، لافتين إلى أنه فاجأهم باتصال منه بعد تسجيل إحدى الأغنيات التى تكلموا فيها عن جمال البنت السمرا قائلين فى مقطع فيها: "الكينج يا ما قال عن اللون".

وأضافوا أنهم زاروه البيت فى منزله، وهو دائما ما كان يساعدنا نفسيا ويروّج لينا فى كل مناسبة.

وكان فريق شارموفرز قد طرح مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "هل؟"، دعما للقضية الفلسطينية على موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وقرر فريق شارموفرز طرح أغنية "هل؟"، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا.