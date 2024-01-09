شكرا لقرائتكم خبر عن صينية بسبوسة على المسرح وطفل رضيع.. مواقف غريبة شهدها شاموفرز منذ التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق أعضاء فريق شارموفرز لأغرب المواقف التى قابلوها خلال مسيرتها على مدار 11 عاما من العمل، أثناء حلولهم ضيوفاً على برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، وقالوا إنهم ذات مرة تفاجأوا بشخص أعطى أحمد بهاء عضو الفرقة طفلا رضيعا ووجد نفسه يحمله فجأة على المسرح وهو يغنى.

كما أكدوا أنهم فجأة أيضاً وجدوا شخصا بأحد حفلاتهم بجامعة عين شمس على المسرح ويرقص أثناء حمله صينية بسبوسة.



محمد العرقان

وكان فريق شارموفرز قد طرح مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "هل؟"، دعما للقضية الفلسطينية على موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وقرر فريق شارموفرز طرح أغنية "هل؟"، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا.



فريق شارموفرز مع اسعاد يونس