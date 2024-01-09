شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بهاء عضو شارموفرز لصاحبة السعادة: معجبة جريت ورايا وافتكرتنى المطرب أبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز عن موقف طريف قابله أثناء أحد الحفلات، وجد فيها فتاة معجبة به إلى حد كبير، وبمجرد ما خرج جرت وراءه، وقالت له: أنا معجبة بيك جدا من وقت أغنيتك مع يسرا.

وأضاف: "أنا عمرى ما غنيت مع يسرا وبالتالي كان قصدها على أبو وضحكت جدا".

وكان فريق شارموفرز قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "هل؟"، دعما للقضية الفلسطينية على موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وقرر فريق شارموفرز طرح أغنية "هل؟"، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا.