في عيد ميلادها الـ84.. نجوى فؤاد تزوجت من هذا الفنان الشهير لمدة 17 يوم فقط! – شاهدوا صور نادرة جمعتهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 02:18 صباحاً - تحتفل اليوم، الفنانة القديرة نجوى فؤاد بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات الاستعراضيات اللاتي خاضت مجال التمثيل .

تزوجت 6 مرات

قالت نجوى في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، إنّ شائعات زواجها عشر مرات ليست بصحيحة، وقالت: «ياريت كان فيه وقت كانو يبقوا 20 مرة.. ولكنها أوضحت أنها تزوجت 6 مرات فقط واحدة منها زواج عرفي»، وقالت إنّ الزوج الأفضل كان أحمد فؤاد حسن عازف القانون وصاحب الفرقة الماسية.

تزوجت 17 يوما فقط

قالت بأنها تزوجت من الفنان أحمد رمزي لمدة 17 يومًا فقط حيث عرض عليها الزواج بعد انفصاله عن زوجته الأولى، فوافقت وعُقد القران، ولكنها كانت مرتبطة بحفلات بأمريكا فطلبت منه تأجيل الزفاف وعند عودتها وجدته عائد إلى زوجته فطلبت الطلاق.

وقالت نجوى فؤادلأحمد رمزي: “يا أحمد إنت رجعت لأسرتك فاخد بالك من بيتك وماتغلطش الغلطة دي تاني خلينا أصحاب وزمايل”، وأوضحت أن “رمزي فضل يتكلم عليا بشكل كويس حتى وفاته”.

وأختتمت نجوي حديثها قائلة: “لم أحزن على الطلاق، فلم تكن بيننا قصة حب كبيرة، واحتفظنا بصداقتنا حتى وفاته، كما أنني رفضت أن يستمر الوضع لأصبح زوجة ثانية، فأحمد رمزي كان يحب ابنته باكينام كثيرا، وخفت أن أفرق شمل العائلة”. كما أشارت إلى أن أحمد رمزي كان شخصية خفيفة الظل، طيب القلب، و”ابن ناس جدا”، وقبل وفاته بأيام تحدثنا هاتفيا وأخبرني أنه حزين بسبب مرض نجله.

نجوى فؤاد

اسمها الحقيقي عواطف محمد العجمي، اشتهرت فنيًا باسم «نجوى فؤاد»، ولدت في شهر يناير عام 1939 لأب مصري وأم فلسطينية، وفي نفس الشهر 1943 كانت أولى خطواتها لـ«هز الوسط».

حكاية نجوى فؤاد، تعود حينما توفيت والدتها وهي بعمر السبع أشهر، فقامت زوجة أبيها بتربيتها، وكانت بمثابة أمها الحقيقية حيث لم يكن لديها أطفال، وهربت نجوى مع زوجة أبيها خوفاً من بطش والدها الذي كان يريد تزويجها وهي في الثانية عشر من عمرها من رجل عمره 43 عامًا.

بداية المشوار

كانت تبحث عن عمل في القاهرة، واستطاعت أن تجد وظيفة عاملة تليفونست في مكتب فنانين، وحاولت إقناع صاحب المكتب لاستطاعتها الغناء، وعندما سمع صوتها وجده سيئ ولا تصلح لذلك ونصحها بالاتجاه إلى الرقص، وبالفعل اتجهت نحو الرقص.

تكفلت بطفلة

رأت نجوى فؤاد أن الأعمال الخيرية بينها وبين ربها ولا تحب الإفصاح عنها وهي اعتزلت الرقص ولكنها لم تعتزل الفن، وكفلت طفلة يتيمة في شبابها وحرصة على أن تحفظها القرآن وعلمتها حتى التحقت بكلية الحقوق وارتدت الحجاب.

ومن ناحية أخرى، أحيت نجوى فؤاد ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عام 1973، والتي شهدت تقديم أبطال جيشنا العظيم عدد من الملاحم الخالدة، خلال معركة استعادة الأراضي المصرية، وقالت لـ القاهرة 24: ربنا يجعل مصر دايما في انتصارات، وذكرى أكتوبر شيء تاريخي لا ينسى ويدرس للعالم كله، ورحمة الله على محمد أنور السادات وعلى قائدين المعركة.

وفي وقت سابق، صرحت نجوى فؤاد بأنها تفكر في تقديم السيرة الذاتية لها، واختارات حورية فرغلي لتقديمها، لأنها تشبهها في الكاريزما والحركات والبروفايل، مضيفة: أريد أن يكون العمل الذي سيقدم من خلاله السيرة الذاتية يشبه فكرة فيلم تيتانيك، على أن أقوم بافتتاحه واختتامه مثلما فعلت صاحبة القصة الحقيقية في فيلم تيتانيك، ومن ثم نرشح فتاة صغيرة في الأوبرا، في بداية حياتها، على أن تقدم حورية فرغلي فترة شبابي.

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