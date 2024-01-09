12 معلومة عن فيلم "ليه تعيشها لوحدك" لـ شريف منير وخالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعيدك للأفلام الاجتماعية والإنسانية التي قلما نشاهدها الآن في السينما، إذ بات التركيز في الأعوام الأخيرة على قصص "الأكشن" والكوميديا، هو فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهري، الذي استقبلته دور العرض السينمائي قبل أيام، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع أفلام موسم منتصف العام الدراسي.

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني ولايت كوميدي، ويأتي مختلفا عن الأعمال التي ينافسها. وفي السطور التالية نستعرض 12 معلومة عن "ليه تعيشها لوحدك"..

- يجمع بين النجمين شريف منير وخالد الصاوي.

- كُتب على أن يكون فيلم كوميدي قبل أن يطلب المخرج حسام الجوهري تغيير إطاره العام وتفاصيل عديدة بالقصة.

- يضم الفيلم ملامح إنسانية تشكل حجر الأساس في قصته، بين: الأب الذي يعيش وحيدا بعد انشغال أولاده في حياتهم، لدرجة أنه يموت ولا أحد إلى جواره، الأب الذي علاقة علاقة مع فتاة في عمر ابنته وفي نفس الوقت يرفض الفكرة عندما يتعلق الأمر بابنته، والمشاكل التي قد تتواجد في كثير من البيوت وكيف يتم التعامل معها من قِبل الأجيال المختلفة.

- تم كتابة 8 نسخ من السيناريو قبل الاستقرار على النسخة الأخيرة لتنفيذها.

- أكد المخرج حسام الجوهري أنه يعرف الشخص الحقيقي الذي استلهموا منه قصة العمل، وإن كانت حياته تختلف في تفاصيلها عن الذي يشاهده الجمهور في الفيلم.

- كانت النسخة الأولى من الفيلم تتضمن بين أحداثها اكتشاف الشخصية التي يؤديها خالد الصاوي لمرضه في أخر خمس مشاهد، أما النسخة التي تم تنفيذها فيمرض فيها البطل من بداية الأحداث.

- يعزف أبطال الفيلم على ثلاثة آلات مختلفة، إذ يلعب شريف منير على آلة الساكسفون، بينما يعزف خالد الصاوي على الجيتار، وسلمى أبو ضيف على آلة الكمان.

- كان من المفترض أن يظهر شريف منير وهو يعزف على الدرامز الذي يجيد العزف عليه، ولكنه اختار أن يفاجئ الجمهور ويظهر بشيء غير متوقع.

- التجربة التمثيلية الأولى للمذيعة أمينة شلباية.

- قال المخرج حسام الجوهري إن المواجهة بين شريف منير وخالد الصاوي كانت مخيفة والمشهد كان مؤلما.

- قال شريف منير إن مشهد المواجهة بينه وبين خالد الصاوي "مشهد تقيل وعايز ممثل قوي، كان صعب وسهل في نفس الوقت".

- شارك في أحداث الفيلم كلب ظهر وكأنه بطل أساسي، حتى أن صنّاع العمل وضعوا له ملصقا دعائيا خاصا به مثل باقي الأبطال، وقال عنه المخرج "كان ذكي قوي".

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، فاطمة عادل، أمينة شلباية ومؤمن نور.