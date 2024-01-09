محمد شرنوبي يطرح أغنيته الجديدة "كان نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان محمد الشرنوبي أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "كان نفسي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع موسيقي ماهر الملاخ، إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

وروج "الشرنوبي" للأغنية منذ أيام وطرح البوستر الدعائي لها وتعد هي التعاون الأول بينه وبين المنتج محمد جابر، ونشر صورة عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا شوق خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنيته الجديدة "كان نفسي" معلنًا تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك" موضحًا في تعليقه أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت والأعمال الفنية المميزة.

يذكر أن محمد الشرنوبي يشارك ببطولة مسلسل "إقامة جبرية" مع الفنانة الشابة هنا الزاهد والفنانة صابرين والمقرر عرضه خلال العام الجاري.