شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس لتليفزيون الخليج 365: زوجتى وش السعد عليا وهى من تواجهنى بأخطائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل مهندس الصوت والمخرج هانى محروس ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل عادل عبد الله، وفى لقائه قال محروس ان زوجته السيدة عفاف جريس هي وش السعد عليه وهى التي دائما تسانده وتقف بجواره في أشد المحن وهى التي تواجه بأخطائه لأنها مرآته الحقيقية.

كما تحدث هانى محروس في الحوار مع الزميل عادل عبد الله عن ابنته نيكول التي يرى أنها تمتلك خبرات قوية في عالم الديجتال حاليًا وأيضا تحدث عن ابنه جو وإمكانياته في عالم الموسيقى، كما قال إنه ينتمى لعائلة فنية كبيرة قادها والده الراحل الكبير محروس عبد المسيح، الذى كان من مشايخ الإنتاج الغنائى في الوطن العربى وشقيقه المخرج والمنتج الكبير نصر محروس.

وأشار هاني محروس إلى أنه تعلم منه الكثير كما تعلم هندسة الصوت من شقيقه أمير لذلك عشق تلك المهنة التي ورثها من عائلته قائلاً: "إن من لديه أشقاء مثل نصر وأمير ولم يتعلم منهم يبقى مش بيفهم".

كما تناول في حديثه أهم الصعوبات التي واجهته لكى يصل إلى مرتبة المنتجين الكبار في عالم الكاسيت، وعلاقته بالمطرب مصطفى حجاج الذى ينتج له ألبوماته كما تحدث عن أحد اكتشافاته الجديدة وهى المطربة نورهان المرشدى وما هو جديدها.

جدير بالذكر أن هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا، أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.