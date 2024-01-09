شكرا لقرائتكم خبر عن وئام مجدى: كواليس "حالة خاصة" أكثر من رائعة ونفسى أقدم شخصية تناقش حاجة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة وئام مجدى، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقالت وئام مجدي: "بقدم شخصية عبير في مسلسل حالة خاصة، وبشتغل في مكتب محاماة "أمانى النجار" لمدة أكثر من 20 سنة، وطول الوقت مركزة إنسانيًا مع الناس في المكتب، وكواليس العمل كانت حلوة جدًا وكنا كلنا بنهزر ونضحك سوا، ونفسى أقدم أي شخصية بتناقش حاجة نفسية ونفسى أنجح أكتر في 2024".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.