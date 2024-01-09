شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو ونادية مصطفى يقدمان أمسية غنائية لأعمال بليغ حمدى فى قطر 11 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام أمسية فنية بعنوان "ليلة بليغ الطرب" يحييها عدد من نجوم الفن في الوطن العربى وهم الفنان محمد الحلو والفنانة نادية مصطفى والمايسترو عمرو سليم والحفل بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، بدولة قطر يوم الخميس 11 يناير الجارى، ويقدمون فيها نخبة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدى الذى تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء منهم أم كلثوم، وردة، عبد الحليم حافظ، محمد رشدى، محرم فؤاد، شادية وغيرهم.

ليلة بليغ

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي (معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانٍ بالأذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين، اشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى عام 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية وأشهرها مولاى.