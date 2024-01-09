ميرنا وليد - بيروت - تداول المتابعون مقطع فيديو قديماً للفنان اللبناني عاصي الحلاني، من بداية مشواره الفني.

وظهر عاصي الحلاني وهو يغني للمرة الأولى في برنامج المواهب "ستوديو الفن"، الذي شارك فيه عام 1988.

وقدم عاصي في البرنامج بصوته الجبلي القوي، الميجانا والدلعونا، وتفاعل معه الحضور بشكل كبير.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وعلقوا عليه معبرين عن إعجابهم بصوته القوي، وأشاروا إلى تغير شكله وملامح وجهه.

يذكر أن عاصي شارك في "ستوديو الفن" وهو شاب في مقتبل العمر، وكان يحاول إظهار قدراته الصوتية، ليتم فيما بعد اكتشافه موهبته وصوته الرائع، ليصبح بعدها من أهم الفنانين في العالم العربي، وصاحب مجموعة كبيرة من الأغاني والألبومات التي لاقت نجاحاً كبيراً.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قديم لـ عاصي الحلاني من بداية مشواره الفني.. وهكذا تغير شكله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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