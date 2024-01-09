محمود عبد المغنى يشارك كضيف شرف فى مسلسل "صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق

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القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمود عبد المغنى، كضيف شرف في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، حيث تعاقد عبد المغنى على المشاركة في المسلسل الأيام الماضية، وصور عبد المغنى أولى مشاهده في الديكور الأساسى في منطقة مصر الجديدة.

محمود عبد المغنى وغادة عبد الرازق

يشار إلى أن محمود عبد المغنى ينتظر عرضه فيلمه الجديد "درويلة" ويشارك فى بطولة الفيلم كل من عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وقصة وسيناريو وحوار لمحمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.