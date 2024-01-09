ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من التكهنات المنتشرة، لم تكن سيلينا غوميز تتحدث عن تيموثي شالاميت وكايلي جينر في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب مع صديقتيها المقربتين تايلور سويفت وكيلي سبيري، حسب ما قال مصدر من غوميز لمجلة PEOPLE حصريًا.
شوهدت نجمة The Only Murders in the Building، البالغة من العمر 31 عامًا، على ما يبدو وهي تسكب بعض الشاي على أصدقائها في لحظة أصبحت ترند تم التقاطها بالكاميرا، لكنها "لم تكن تشير على الإطلاق إلى أي شيء يتعلق بتيموثي أو كايلي"، كما يقول المصدر. وبينما انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن جينر، 26 عامًا، منعت صديقها، 28 عامًا، من التقاط صورة مع غوميز في الحدث، يضيف المصدر أن غوميز "لم تتحدث معهما مطلقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف حقيقة منع كايلي جينر حبيبها من التقاط صورة مع سيلينا غوميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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