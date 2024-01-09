ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل السوري علاء قاسم بوفاة والدته عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاماً.

وأعلن علاء خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي، إذ نشر ورقة نعي والدته معبراً عن حزنه الكبير لرحيلها.

وأرفق علاء ورقة النعي بتعليق، قال فيه: "امي في ذمة الله.. وداعا يا غالية يا حنونة".

وأعلنت العائلة أن جثمان الفقيدة سيشيع ظهر اليوم الثلاثاء، وستوارى الثرى في مسقط رأسها بريف مدينة حمص وسط سوريا بناء على وصيتها.

كما أعلنت العائلة أنها ستتقبل التعازي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في قرية "طريز"، بينما ستتقبل التعازي في دمشق يومي السبت والأحد الثالث عشر والرابع عشر من كانون الثاني / يناير الجاري.



كانت هذه تفاصيل خبر علاء قاسم فجع بوفاة والدته: وداعا يا غالية يا حنونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.